Consolida Altamira 491 uniones en bodas colectivas

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Verde del Sindicato Petrolero Sección 3, donde las parejas formalizaron su relación ante autoridades civiles

En el marco del Día del Amor y la Amistad, este 14 de febrero, el municipio de Altamira se convirtió en referente estatal al celebrar la unión matrimonial de 491 parejas dentro de la campaña de Matrimonios Colectivos “Sí, para toda la vida”.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Verde del Sindicato Petrolero Sección 3, donde las parejas formalizaron su relación ante autoridades civiles.

La presidenta del Sistema DIF Altamira, Rossy Luque de Martínez, destacó que este programa brinda certeza jurídica y fortalece la institución familiar, además de que, al formalizar la unión legal, representa un paso fundamental para consolidar el patrimonio y la estabilidad de cientos de familias altamirenses.

De acuerdo con cifras oficiales, Altamira se posiciona como el municipio con mayor número de matrimonios colectivos en Tamaulipas y el tercero a nivel nacional.