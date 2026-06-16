Conmemoran 178 aniversario de la fundación de Nuevo Laredo

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas colocó una ofrenda floral en el monumento a Los Fundadores, frente a la Presidencia Municipal

Hoy lunes Nuevo Laredo cumple 178 años de su fundación, que ocurrió un 15 de junio de 1848.

Para celebrarlo, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas colocó una ofrenda floral en el monumento a Los Fundadores, frente a la Presidencia Municipal.

Estuvo acompañada por el Mayor de Laredo, Texas, Víctor Treviño, y el Cónsul de México en Laredo, Juan Carlos Mendoza, además de funcionarios y representantes de la comunidad.

Los Honores a la Bandera se hicieron al pie del icónico reloj de la Plaza Hidalgo, que este 2026 cumple su primer centenario.

La lluvia se unió a la celebración, y aunque fue motivo para suspender el festival musical que se tenía programado para esta tarde, los eventos cívicos se realizaron con gran entusiasmo.

La alcaldesa confirmó que más adelante se hará el festival, cuando las condiciones climáticas lo permitan.