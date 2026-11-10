Conmemora la Auditoría Superior de Tamaulipas su 25 aniversario

El auditor superior del estado, Antonio Noriega Orozco, afirmó que el objetivo es una institución técnicamente firme, pero institucionalmente accesible

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas conmemoró su 25 aniversario con un acto solemne al que asistió el gobernador Américo Villarreal Anaya, así como los representantes de los poderes legislativo y judicial.

La ceremonia se realizó en el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, ubicado en el Centro Cultural Tamaulipas.

Durante el evento, el auditor superior del estado, Antonio Noriega Orozco, destacó la importancia de las capacitaciones que se llevan a cabo en los 43 ayuntamientos.

Estas jornadas están dirigidas al personal de las áreas correspondientes y buscan fortalecer la presentación de las auditorías en tiempo y forma, así como facilitar que se atiendan y subsanen las observaciones señaladas.

El auditor superior del estado, Antonio Noriega Orozco, afirmó que la Auditoría Superior de Tamaulipas contribuye a mejorar las instituciones, reducir la recurrencia de errores y fortalecer las capacidades del servicio público mediante información útil para la toma de decisiones.

Señaló que, con ese propósito, se ha puesto especial énfasis en la capacitación y el acompañamiento preventivo, dirigidos particularmente a las presidentas y los presidentes municipales de la entidad.

Noriega Orozco sostuvo que la Auditoría debe mantener una relación más cercana con las autoridades municipales, pero aclaró que esa cercanía no significa complacencia, sino comunicación, criterios claros y prevención.

“Significa que un servidor público conozca correctamente sus obligaciones antes de cometer algún error que se pueda evitar”, puntualizó.

El auditor superior afirmó que el objetivo es contar con una institución “técnicamente firme, pero institucionalmente accesible”, que acompañe a los municipios y, al mismo tiempo, cumpla con rigor su labor fiscalizadora.