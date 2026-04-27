Conmemora Diócesis de Matamoros-Reynosa 15 años de consagración

Durante la ceremonia, el obispo dirigió un mensaje a la comunidad, en el que invitó a fortalecer la fe y la cercanía con los demás

Con la presencia de autoridades de distintos niveles de gobierno, alcaldes, sacerdotes, religiosas y numerosos fieles católicos, el obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa encabezó la celebración por sus primeros 15 años de consagración episcopal.

Eugenio Andrés Lira Rugarcía, obispo de la diócesis, expresó su sentir durante esta fecha significativa:

“Ya son 15 años de servir, primero como obispo auxiliar en Puebla, luego como secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y ahora aquí en esta queridísima Diócesis de Matamoros-Reynosa, estoy feliz, muy feliz…”.

Recuerdan logros y transformaciones impulsadas en frontera de Tamaulipas

El evento permitió recordar los principales logros y transformaciones impulsadas en los ocho municipios de la frontera de Tamaulipas desde su llegada, entre ellos el incremento en vocaciones sacerdotales y religiosas, así como el reconocimiento del Vaticano con el nombramiento de nuevos obispos surgidos de esta región.

“Detalles como haber logrado la nueva curia, también el cambio de nombre de la diócesis, antes era Matamoros y ahora es Matamoros-Reynosa, la concesión de una concatedral en la parroquia de Guadalupe en Reynosa y que dos sacerdotes de este clero se hayan convertido en obispos…”, destacó.

Durante la ceremonia, además de impartir la bendición, el obispo dirigió un mensaje a la comunidad, en el que invitó a fortalecer la fe y la cercanía con los demás.