Conmemora Ciudad Madero 215 años de la Independencia de México

Con un emotivo Grito de Independencia encabezado por Erasmo González, la ciudad vivió una fiesta cívica y cultural llena de música, pirotecnia y orgullo patrio

Ciudad Madero vivió una noche de fervor patrio durante la conmemoración del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Las familias se congregaron en la explanada de la Presidencia Municipal para participar en la tradicional ceremonia encabezada por el alcalde Erasmo González Robledo, quien desde el balcón central evocó el llamado a la libertad y justicia proclamado por Miguel Hidalgo y Costilla en 1810.

El presidente municipal vitoreó a los héroes nacionales defensores de la patria: “Viva Hidalgo, viva Morelos, viva Josefa Ortiz de Domínguez, viva Allende, viva Aldama, viva Galeana y Matamoros, viva Guerrero, viva la Independencia Nacional, viva Ciudad Madero, viva México”.

Posteriormente, se escuchó el repique de campanas y la entonación del Himno Nacional, en un ambiente de fiesta y orgullo nacional.

Enseguida, el cielo maderense se iluminó con un espectáculo de fuegos artificiales que dio marco a la verbena popular; en la explanada se desarrolló un programa artístico y cultural con la participación de artistas locales y nacionales.

La jornada concluyó sin incidentes, consolidando al Grito de Independencia en Ciudad Madero como una de las celebraciones cívicas y culturales más representativas del sur de Tamaulipas.