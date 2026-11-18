Asimismo, señalaron que las condiciones meteorológicas aún impiden el avance hacia la desembocadura del río Bravo, punto cercano a la zona de la explosión

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El impacto de los lanzamientos espaciales desde el sur de Texas vuelve a alcanzar territorio mexicano, luego de que integrantes de la asociación civil Conibio Global detectaran una nueva ola de residuos tecnológicos de SpaceX esparcidos a lo largo de Playa Bagdad.

Detectan fragmentos entre los residuos de la playa

Pese a que el ingreso de un frente frío mantiene intransitable el acceso a la playa por la marea alta y las fuertes rachas de viento, técnicos de campo de la agrupación se mantienen desplegados evaluando la zona y recolectando los desechos posibles para entregarlos a las autoridades. Entre los materiales identificados —que se encuentran dispersos y mezclados con basura turística— destacan segmentos de plástico blanco con cinta gris, restos de cinta con caucho negro y piezas con pegamento azul pertenecientes a la pared interna de un propulsor espacial.

La asociación civil advirtió que, debido al elevado volumen y las dimensiones de los residuos, resulta materialmente imposible retirar la totalidad de los fragmentos por cuenta propia.

Asimismo, señalaron que las condiciones meteorológicas aún impiden el avance hacia la desembocadura del río Bravo, punto cercano a la zona de la explosión donde resulta urgente verificar si existen estructuras de mayor envergadura, recordando que en incidentes anteriores en esta misma costa se han localizado tanques de propulsión de entre 15 kilogramos y hasta media tonelada.

Conibio Global solicita intervención de Profepa

Ante lo que calificaron como un nuevo ecocidio en el litoral tamaulipeco, Conibio Global anunció que continuará con las labores de documentación conforme el clima lo permita, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a visibilizar la denuncia en redes sociales para exigir la intervención inmediata de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y de su titular, Mariana Boy, a fin de atender la contingencia ambiental.