Congreso propone imponer cárcel a quien incurra en retos virales

El diputado local de MORENA, Francisco Adrián Cruz Martínez, presentó una iniciativa que busca reformar el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, con el objetivo de sancionar la difusión, incitación o promoción de “retos digitales peligrosos”, a través de medios electrónicos.

“El presente proyecto tiene como objetivo proteger la integridad física, psicológica, que pongan en riesgo la integridad física, psicológica y emocional de niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad”, señaló.

Resaltó que la proliferación de los llamados “retos virales” en redes sociales ha tenido consecuencias lamentables en diversas regiones del país, incluyendo lesiones graves, daños emocionales e incluso la pérdida de vidas humanas.

“Esta medida busca prevenir conductas que puedan derivar en daños irreversibles, así como fortalecer la seguridad digital y la responsabilidad social en el entorno virtual”, dijo el diputado local.

Esta iniciativa contempla imponer una pena de uno a tres años de prisión y de cien a trescientos días de multa a quienes incurran en este tipo de conductas y caso de que la víctima sea una persona menor de edad o con discapacidad, las sanciones podrían incrementarse hasta en un 50%.