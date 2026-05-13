Congreso pospone comparecencia de la titular de Salud estatal

El argumento central es permitir que la doctora Hernández Campos, quien asumió el cargo el pasado 17 de marzo, concluya su proceso de entrega-recepción

El Congreso del Estado determinó aplazar “por tiempo indefinido” la comparecencia de la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, la cual estaba prevista para este lunes 18 de mayo.

La decisión fue tomada durante la sesión plenaria, donde la propuesta del diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno, obtuvo un respaldo mayoritario de 26 votos a favor y solo cuatro en contra.

¿Por qué se tomó esta decisión?

El argumento central es permitir que la doctora Hernández Campos, quien asumió el cargo el pasado 17 de marzo, concluya su proceso de entrega-recepción.

Al encontrarse dentro del plazo legal de 90 días, el Congreso busca garantizar que, cuando la funcionaria se presente ante el Poder Legislativo, pueda ofrecer información técnica, completa y debidamente sustentada.

El caso de SEDUMA

Aunque la comparecencia de Salud se pospuso, el proceso de glosa del IV Informe de Gobierno continúa. Ejemplo de ello fue la comparecencia del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Karl Heinz Becker Hernández.

A diferencia del caso de Salud, el titular de SEDUMA sí llevó a cabo su ejercicio ante comisiones. Esto se debió a que el funcionario ya formaba parte de la dependencia como subsecretario, lo que le permitió contar con el conocimiento previo y directo de los programas y acciones ejecutadas durante el periodo que se informa.