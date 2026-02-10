Congreso del Estado hará sesión itinerante en Matamoros

Estas acciones representan un hecho significativo para la ciudad, al retomar una práctica que no se realizaba desde hace décadas

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, informó que por primera vez en décadas el municipio será sede de una sesión itinerante del Congreso del Estado de Tamaulipas, evento que reunirá a los 33 diputados locales.

Legisladores realizarán trabajos durante dos días en Matamoros

El alcalde destacó que durante los días martes y miércoles estarán en la ciudad legisladores que representan a distintas regiones del estado, incluyendo Matamoros, el sur de Tamaulipas y municipios como Nuevo Laredo, quienes participarán en los trabajos legislativos programados.

Presentarán iniciativas y actividades institucionales

Granados Fávila señaló que durante la visita se presentarán diversas iniciativas y se llevarán a cabo actividades de convivencia institucional entre autoridades municipales y diputados, en el marco de las sesiones itinerantes relacionadas con los trabajos de reforma.

Destacan impacto para Matamoros y Tamaulipas

El presidente municipal subrayó que estas acciones representan un hecho significativo para la ciudad, al retomar una práctica que no se realizaba desde hace décadas, y afirmó que los trabajos legislativos tendrán beneficios para Tamaulipas, especialmente para el municipio de Matamoros.