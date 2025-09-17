Congreso defenderá a las diputadas por violencia de género

El líder estatal del Partido Verde se dirigió a la diputada como “la niña que está en el Congreso”, dando a entender que no realiza ninguna función

Después de la denuncia presentada por presunta violencia política de género, por parte de la Diputada Local de Morena, Katalyna Méndez Cepeda en contra del presidente del Partido Verde Ecologista en Tamaulipas Manuel Muñoz Cano, las reacciones no se han hecho esperar y existen varias voces que critican el actuar del líder político quien tiene varios meses descalificando el trabajo legislativo que realizan las diputadas en el Congreso del Estado.

El presidente de la Junta de Gobierno y quien coordina el grupo parlamentario de Morena, Diputado Héctor Prieto Herrera, dijo que toda mujer cuenta con el apoyo del poder legislativo y que seguirá apoyando a las legisladoras cuando existan comentarios despectivos como el caso más reciente en el que incurrió el dirigente del Partido Verde en la entidad.

“Es una constante por parte del dirigente de ese partido, tratar de denostar el trabajo de las diputadas, pero es por su falta de liderazgo, prudencia y respeto hacia las mujeres, si sus diputadas decidieron integrarse al grupo parlamentario de Morena, que lo hicieron por voluntad propia y él dice constantemente que hubo presión, como si ellas no tuvieran la voluntad de decidir, es una falta de respeto el comentario que hizo hacia la diputada Katalyna Méndez”, explicó el líder del Congreso.

Cabe señalar que, en días pasados, el líder estatal del Partido Verde se dirigió a la diputada como “la niña que está en el Congreso”, dando a entender que no realiza ninguna función, frase que fue respondida con el siguiente mensaje:

“No soy una niña que anda corriendo por los pasillos del congreso, son una mujer, madre de familia y estoy aquí trabajando como diputada local, gracias a casi 50,000 personas que votaron por mi en la elección pasada”, respondió. “Ojalá que las instancias correspondientes hagan lo propio y que este tipo de comentarios no vuelvan a suceder, no vamos a permitir ningún tipo de violencia en contra de nadie y lo más sano es que pida una disculpa pública, es lo más sano, que se disculpe y que se retracte de sus dichos”, dijo el diputado Héctor Prieto Herrera.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de integrarse a un cargo público en la administración estatal, dijo que no lo tiene considerado y que seguirá atendiendo los trabajos legislativos en Tamaulipas.