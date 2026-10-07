Congreso de Tamaulipas exige pruebas a Carlos Peña Ortiz

Los señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado no han sido acreditados públicamente mediante pruebas contundentes

La guerra de declaraciones entre el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, y el Congreso de Tamaulipas continúa subiendo de tono, luego de que el presidente municipal señalara públicamente la presunta existencia de proveedores vinculados con el crimen organizado dentro del Poder Legislativo, por lo que ahora los diputados le exigen presentar pruebas y formalizar sus acusaciones.

Ante estos señalamientos, Peña Ortiz sostuvo que coincide con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, de quien dijo que fue uno de los primeros en destapar este delicado asunto y que incluso habría presentado denuncias relacionadas con estos hechos.

“Quieren ellos pruebas, pues ¿cómo vas a tener pruebas?”, cuestionó el alcalde al responder a la exigencia del Congreso de presentar elementos que sustenten sus acusaciones.

Peña Ortiz alude a denuncias de Cabeza de Vaca

Peña Ortiz añadió que el exmandatario estatal ya había denunciado algunos de estos casos y aseguró que los legisladores fueron advertidos desde el pasado 3 de agosto mediante un mensaje de WhatsApp.

“Creo que el exgobernador Cabeza de Vaca metió denuncias de esto y de todos los temas que trae”, comentó, al insistir en que algunas de esas denuncias podrían estar relacionadas con los señalamientos que actualmente enfrenta.

El alcalde afirma que avisó a los diputados por WhatsApp

El alcalde también afirmó que desde hace tiempo los diputados tenían conocimiento de la presunta existencia de proveedores ligados al crimen organizado dentro del Congreso.

“Ellos ya saben lo de los proveedores que son del crimen organizado desde hace tiempo”, aseguró Peña Ortiz, quien incluso invitó a los legisladores a revisar el mensaje que, dijo, les envió el 3 de agosto. “Los invito a que vean su WhatsApp del 3 de agosto; fácilmente ahí lo pueden leer en su WhatsApp”, añadió.

El presidente municipal insistió en que ese intercambio de mensajes puede servir para comprobar que los legisladores ya habían sido informados de los señalamientos y cuestionó que ahora exijan pruebas como si se tratara de un asunto desconocido.

Mientras el Congreso reclama una denuncia formal y elementos que respalden las acusaciones, el alcalde sostiene que las autoridades ya tenían conocimiento de ellas.

Hasta ahora, los señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado no han sido acreditados públicamente mediante pruebas contundentes, por lo que la disputa política continúa abierta y cobra mayor relevancia ante el próximo proceso electoral.