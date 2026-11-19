El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, el diputado de Morena Humberto Prieto Herrera descartó que al cierre del año se otorguen incrementos salariales, bonos o aguinaldos extraordinarios a las y los legisladores.
El representante popular por Reynosa aseguró que las percepciones de diputadas y diputados se mantienen sin cambios y que el aguinaldo corresponderá únicamente a lo establecido por la ley.
Prieto afirma que el aguinaldo será conforme a la ley
“Es lo que marca la ley, aquí no hay incrementos ni de sueldos, ni en los diputados ni en las diputadas. A la gente del Congreso siempre se le paga lo justo, gente muy capaz, de mucha experiencia”, y agregó:
“En lo que es nosotros, diputadas y diputados, el sueldo sigue igual y lo que es aguinaldo es lo que marca la ley únicamente”, puntualizó.
Responde tras información sobre aumento a senadores
Prieto Herrera fue cuestionado sobre el tema luego de que se diera a conocer un aumento salarial para senadores de la República.
De acuerdo con la información mencionada, el ajuste fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y elevaría sus ingresos a cerca de 134 mil 290 pesos mensuales, monto equivalente al salario presidencial citado en el reporte.