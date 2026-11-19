Prieto Herrera fue cuestionado sobre el tema luego de que se diera a conocer un aumento salarial para senadores de la República

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, el diputado de Morena Humberto Prieto Herrera descartó que al cierre del año se otorguen incrementos salariales, bonos o aguinaldos extraordinarios a las y los legisladores.

El representante popular por Reynosa aseguró que las percepciones de diputadas y diputados se mantienen sin cambios y que el aguinaldo corresponderá únicamente a lo establecido por la ley.

Prieto afirma que el aguinaldo será conforme a la ley

“Es lo que marca la ley, aquí no hay incrementos ni de sueldos, ni en los diputados ni en las diputadas. A la gente del Congreso siempre se le paga lo justo, gente muy capaz, de mucha experiencia”, y agregó: “En lo que es nosotros, diputadas y diputados, el sueldo sigue igual y lo que es aguinaldo es lo que marca la ley únicamente”, puntualizó.

Responde tras información sobre aumento a senadores

Prieto Herrera fue cuestionado sobre el tema luego de que se diera a conocer un aumento salarial para senadores de la República.

De acuerdo con la información mencionada, el ajuste fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y elevaría sus ingresos a cerca de 134 mil 290 pesos mensuales, monto equivalente al salario presidencial citado en el reporte.