Congreso de Tamaulipas aprueba ley para que menores no usen moto

La iniciativa, impulsada por la diputada Ana Huerta, responde al incremento exponencial en el uso de motocicletas como medio de transporte económico y cotidiano

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la infancia, el Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó una reforma a la Ley de Tránsito estatal que prohíbe de manera definitiva el traslado de niñas y niños menores de 12 años como pasajeros en motocicletas.

La iniciativa, impulsada por la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos, responde al incremento exponencial en el uso de motocicletas como medio de transporte económico y cotidiano, fenómeno que ha puesto en riesgo a los sectores más vulnerables de la población.

Durante la exposición de motivos, la legisladora sostuvo que el derecho a la movilidad en las vías públicas debe ejercerse bajo un marco estricto de protección a la vida e integridad física.

Explicó que la fisonomía de los menores de 12 años les impide en muchos casos alcanzar los reposapiés del vehículo o mantener la fuerza y la posición adecuada para sujetarse firmemente, lo que eleva drásticamente las posibilidades de una caída.

Aunado a la falta de fuerza y sujeción, se enfatizó la vulnerabilidad inherente a estos vehículos de dos ruedas. Al carecer de un chasis u otra estructura externa de protección, en caso de colisión o derrape, los ocupantes reciben de manera directa el impacto, situación que suele derivar en lesiones graves o fatales.

Para argumentar la idoneidad de la medida, Huerta Valdovinos destacó que fijar los 12 años como edad mínima no es un hecho aislado, sino una tendencia de seguridad vial sustentada en precedentes nacionales.

Entidades como la Ciudad de México y Guerrero ya cuentan con normativas similares que restringen el transporte de pasajeros infantiles en motocicleta.

Asimismo, la diputada hizo referencia a las variaciones normativas que existen en el país en cuanto a las edades permitidas para la conducción de estos vehículos —16 años en Guerrero y 18 años en la Ciudad de México—, precisando que, en el caso de Tamaulipas, la prioridad de esta modificación aprobada se enfoca de forma concreta en proteger a la niñez prohibiendo su traslado como copilotos.

Con la aprobación del Pleno legislativo, la disposición será incorporada formalmente a la Ley de Tránsito del Estado de Tamaulipas para su posterior entrada en vigor.