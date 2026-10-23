Congreso de Energía Tamaulipas reunirá a cinco embajadores

El encuentro se realizará del 27 al 29 de octubre en Tampico, con conferencias, paneles técnicos y una feria industrial para impulsar la cooperación energética

Representantes diplomáticos de cinco países participarán en el Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026, que se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre en Expo Tampico, con el objetivo de intercambiar perspectivas sobre innovación tecnológica, transición energética y desarrollo sostenible.

El secretario de Desarrollo Energético estatal, Walter Julián Ángel Jiménez, confirmó la asistencia de los embajadores de Suecia, Finlandia, Dinamarca, Australia y Noruega, quienes formarán parte de las actividades del encuentro junto con autoridades, especialistas, empresas e instituciones académicas.

Embajadores participarán en panel sobre transformación energética

Como parte del programa, los representantes internacionales intervendrán en el panel “Potencial tecnológico de los Aliados Globales en la Transformación del Sistema Energético de México y Tamaulipas”, en el que también participará el gobernador Américo Villarreal Anaya.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER), el congreso ofrecerá un espacio para compartir experiencias y analizar oportunidades de cooperación entre México y otras naciones en materia energética.

Los temas centrales incluirán la transición hacia nuevas fuentes de energía, la innovación tecnológica, la sostenibilidad y los cambios que enfrenta el sistema energético.

Congreso contará con más de 58 horas de actividades

Rodrigo Alberto Silva, subsecretario de Inversiones, Proyectos Estratégicos y Desarrollo Sostenible, informó que el programa contempla nueve conferencias magistrales, 29 mesas y paneles técnicos, 22 conferencias con especialistas y dos talleres, con más de 58 horas de actividades.

Además, se instalará una Feria Industrial de más de 6 mil metros cuadrados, en la que participarán empresas nacionales e internacionales, así como dependencias federales relacionadas con el sector.

Entre las instituciones previstas se encuentran la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Petróleo y el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS).

Buscan acercar a estudiantes al sector energético

Saira Caballero Díaz, secretaria técnica de la SEDENER, señaló que el programa también contempla actividades para vincular a estudiantes de Tamaulipas con empresas del ramo.

La intención es facilitar el intercambio de conocimientos y acercar a las y los jóvenes a posibles oportunidades profesionales y laborales dentro de la industria energética.

El congreso reunirá a representantes de los sectores público, privado, social y académico para abordar los desafíos de la industria y analizar proyectos y alternativas de colaboración que contribuyan al desarrollo energético de Tamaulipas.

El Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026 tendrá como sede Expo Tampico y se desarrollará durante tres días, del 27 al 29 de octubre.