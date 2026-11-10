Confirman suspensión de trasvase a la presa Marte R. Gómez

Raúl Quiroga, secretario de Recursos Hidráulicos, dijo que la operación fue suspendida temporalmente debido a problemas técnicos en las compuertas

El secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, confirmó que sí se realizará el trasvase de agua de la presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez, pero que la operación fue suspendida temporalmente debido a problemas técnicos en las compuertas.

El funcionario señaló que, una vez que se subsanen las fallas, se procederá con el trasvase de 160 millones de metros cúbicos de la Presa el Cuchillo de Nuevo León a la Marte R. Gómez de Tamaulipas, “el acuerdo ya está, pero no hay una fecha específica, es una orden de la autoridad federal”, señaló.