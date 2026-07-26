Confirman siete fallecimientos en menos de dos días en Matamoros

La cifra de fallecimientos durante el fin de semana continúa en aumento, en un contexto que ha sido calificado como uno de los más trágicos en la ciudad

Un sábado marcado por la tragedia se vive en Matamoros, donde en las últimas horas se han confirmado dos fallecimientos, sumándose a los cinco decesos registrados durante el viernes, elevando a siete las muertes en menos de 48 horas en la ciudad.

Encuentran un cuerpo dentro de una vivienda

El primer caso se reportó en la calle Arabia, en el fraccionamiento Vista del Sol, donde vecinos alertaron a las autoridades tras notar la ausencia prolongada de un hombre que vivía solo. De acuerdo con testimonios, el masculino tenía entre tres y cuatro semanas sin ser visto, además de que comenzaron a percibirse olores fétidos y la presencia de insectos.

Al ingresar al domicilio, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida del hombre en avanzado estado de descomposición. De manera preliminar, se presume que tenía varias semanas de haber fallecido. Personal forense realizó las diligencias correspondientes para determinar las causas del deceso.

Adulto mayor muere dentro de un vehículo

Horas más tarde, se registró un segundo hecho en la colonia Del Niño, donde un adulto mayor perdió la vida al interior de un vehículo de transporte por aplicación. Según los primeros reportes, el hombre era trasladado para recibir atención médica debido a un fuerte malestar; sin embargo, se desvaneció al abordar la unidad y falleció minutos después.

Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, mientras que autoridades investigadoras llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo. Las personas que lo acompañaban resultaron profundamente afectadas por lo ocurrido.

Con estos dos casos, la cifra de fallecimientos durante el fin de semana continúa en aumento, en un contexto que ha sido calificado como uno de los más trágicos recientes en la ciudad.