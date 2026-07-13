Confirman salida de Samuel Badillo del Gobierno de Tamaulipas

Hasta el momento no se han dado a conocer de manera pública los motivos específicos que originaron su separación de la Subsecretaría de Bienestar Social

Samuel Badillo dejó de formar parte de la estructura del Gobierno de Tamaulipas al confirmarse su salida de la Subsecretaría de Bienestar Social, como parte de los ajustes administrativos que se realizan al interior de la administración estatal.

La separación del funcionario ocurre en un contexto de movimientos dentro del gabinete, donde distintas áreas continúan siendo objeto de evaluación como parte de la reorganización del gobierno.

Gobierno mantiene ajustes en su estructura administrativa

De acuerdo con la información disponible, la salida de servidores públicos no representa el cierre automático de eventuales procesos de revisión sobre su desempeño durante el tiempo que ocuparon un cargo dentro de la administración estatal.

En ese sentido, se ha señalado que aquellos exfuncionarios que hayan sido separados de sus responsabilidades o presentado su renuncia podrán ser sujetos a los procedimientos de revisión que, en su caso, determinen las autoridades competentes.

En caso de existir observaciones o posibles irregularidades, corresponderá a las instancias responsables realizar las investigaciones y determinar si existe alguna responsabilidad conforme a la ley.

En el caso de Samuel Badillo, hasta el momento no se han dado a conocer de manera pública los motivos específicos que originaron su separación de la Subsecretaría de Bienestar Social.

Las autoridades estatales tampoco han informado sobre la existencia de algún procedimiento en particular relacionado con el exfuncionario.

Reiteran revisión del desempeño de servidores públicos

Como parte de la dinámica interna de la administración estatal, las revisiones al desempeño de los servidores públicos buscan fortalecer la rendición de cuentas y garantizar que el ejercicio de las funciones públicas se realice conforme a las responsabilidades conferidas.

Los movimientos registrados en las últimas semanas reflejan el proceso de ajustes que mantiene el Gobierno de Tamaulipas, mientras continúa la evaluación de distintas áreas de la administración pública.