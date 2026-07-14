Confirman salida de Samuel Badillo de Bienestar en Tamaulipas

La funcionaria detalló que es una decisión que corresponde exclusivamente al gobernador, y adelantó que el relevo se definirá en el transcurso de esta semana

La secretaria de Bienestar del gobierno del estado, Silvia Casas González, confirmó la salida de Samuel Badillo de la Subsecretaría de la dependencia, tras informar que el funcionario sufrió una recaída en su salud, pero que ya se habían realizado los procesos de evaluación correspondientes de los funcionarios en esta dependencia.

Servidores públicos están sujetos a evaluaciones constantes

Al ser cuestionada sobre el proceso, la titular estatal destacó que en la actual administración los servidores públicos están sujetos a evaluaciones constantes.

"La responsabilidad que implica nuestro puesto es inherente a los resultados que estamos obteniendo; la administración pública es así, hay ciclos y términos", señaló.

Respecto al nombramiento de la persona que ocupará la vacante, la funcionaria detalló que es una decisión que corresponde exclusivamente al gobernador Américo Villarreal Anaya, y adelantó que el relevo se definirá en el transcurso de esta misma semana.

"La persona, hombre o mujer, que venga a ocupar este lugar, llegará a consolidar los proyectos que han tenido un gran impacto en las familias de Tamaulipas", afirmó.

Badillo deberá cumplir con la entrega-recepción

Finalmente, al ser consultada sobre si existe una investigación en contra del exfuncionario, la secretaria aclaró que, como cualquier servidor público, Samuel Badillo deberá cumplir con el proceso administrativo de entrega-recepción en tiempo y forma.