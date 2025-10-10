Confirman primer caso de virus de boca, manos y pies en alumna

El personal escolar decidió cerrar temporalmente el plantel ubicado en la ciudad de Reynosa, para realizar una limpieza minuciosa en todas las áreas

El primer caso del virus de boca, manos y pies en una paciente fuera del rango de edad considerado como vulnerable fue detectado en Reynosa, lo que encendió las alertas sanitarias entre las autoridades educativas y de salud. Se trata de una alumna de la Escuela Secundaria General Número 15 “Enrique Hernández Alonso”, quien presentó malestar al ingresar al plantel.

De acuerdo con la directora del plantel, Bertha Lilia Garza Guevara, la estudiante manifestó dolor de garganta al llegar a clases, por lo que, siguiendo el protocolo, se notificó a la madre de familia.

Posteriormente, la menor fue llevada al Seguro 40, donde se confirmó que presentaba síntomas compatibles con el virus de boca, manos y pies.

“La niña nada más externa que le duele la garganta, entonces de inmediato y por protocolo hay que hablarle al padre de familia. La madre la llevó al centro médico, donde confirmaron que traía una enfermedad contagiosa”, explicó Garza Guevara.

Ante la confirmación del caso, el personal escolar decidió cerrar temporalmente el plantel para realizar una limpieza minuciosa en todas las áreas, con el apoyo del personal de la Secretaría de Salud, que acudió para efectuar labores de sanitización.

El coordinador de vectores, Enrique Castillo Almazán, detalló que durante la desinfección se utilizó un producto especial denominado Bioxer, el cual es seguro para el personal y el alumnado.

“Esta mezcla se llama Bioxer, es un sanitizante que lo puedes utilizar sin ningún problema. Después de una hora de aplicación ya pueden entrar los alumnos. En esta escuela no hubo clases, pero estamos trabajando y no hay ningún problema con el producto”, aseguró Castillo Almazán.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias reportan 48 casos confirmados de esta enfermedad en Reynosa.

Aunque inicialmente el grupo de riesgo se consideraba en menores de seis años, este caso en una estudiante de 12 años cambia el panorama epidemiológico y amplía el rango de atención preventiva.

La directora Garza Guevara reconoció que el caso generó sorpresa entre la comunidad escolar.

“De verdad sí nos saca de contexto, porque no estábamos en la cuestión de la edad. Aquí hay primaria y kínder, y sabíamos de casos en esos niveles, pero no esperábamos presentarlo en secundaria, con una alumna de 12 años”, comentó.

Por su parte, Castillo Almazán agregó que se están aplicando medidas preventivas como el uso de cloro disuelto al 5 y 10 por ciento, además de la sanitización con productos especializados.

“El cloro disuelto ayuda bastante y el producto que aplicamos combate de manera efectiva lo que se está presentando”, explicó el coordinador de vectores.

Las autoridades reiteraron que no existe vacuna para prevenir o combatir este virus, por lo que la mejor defensa sigue siendo mantener hábitos de higiene, como el lavado frecuente de manos, la limpieza de superficies y la desinfección constante en escuelas y hogares.