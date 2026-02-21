Confirman presencia de Ninel Conde en Fiestas de Matamoros 2026

Las Fiestas Mexicanas de Matamoros constituyen uno de los encuentros más representativos del norte del país, al promover el patrimonio cultural y el orgullo

La ciudad de Matamoros anunció que la invitada distinguida de las Fiestas Mexicanas 2026 será Ninel Conde, cuya participación formará parte de las actividades cívicas y culturales que celebran la identidad, las tradiciones y la riqueza histórica de la región fronteriza.

El nombramiento reconoce su trayectoria artística y su presencia en el ámbito del entretenimiento mexicano, enmarcando su visita dentro de un programa que reunirá expresiones artísticas, ceremonias protocolarias y eventos comunitarios que fortalecen el sentido de pertenencia entre los habitantes.

Las Fiestas Mexicanas de Matamoros constituyen uno de los encuentros más representativos del norte del país, al promover el patrimonio cultural, la convivencia social y el orgullo por las tradiciones nacionales. La designación de la huésped distinguida para 2026 reafirma el compromiso de la ciudad con la promoción de la cultura y el reconocimiento de figuras con proyección nacional.