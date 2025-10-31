Confirman localización con vida de Kimberly Luna Montelongo

Autoridades y familiares de la joven no han proporcionado más detalles sobre las circunstancias del caso, únicamente que Kimberly se encuentra bien

Sin ofrecer mayores detalles, la página oficial del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, confirmó la localización con vida de Kimberly Luna Montelongo, joven de 19 años de edad quien permanecía desaparecida desde el pasado sábado en la ciudad de Reynosa.

De acuerdo con los reportes iniciales, la joven habría dejado una nota de despedida dirigida a sus padres, enviada desde su propio teléfono celular, lo que originó una intensa búsqueda que se extendió no solo en Tamaulipas, sino también en Nuevo León y Jalisco, específicamente en la ciudad de Guadalajara, a donde presuntamente había decidido trasladarse por cuenta propia, tal como lo señalaba en su mensaje.

Desde el momento de su desaparición, familiares, colectivos y autoridades se unieron a las labores de localización, sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer las circunstancias en las que fue encontrada ni el lugar exacto donde ocurrió.

La falta de información oficial ha generado incertidumbre entre la ciudadanía, ya que, como suele suceder en este tipo de casos, ni la familia ni los colectivos ni las instancias judiciales ofrecen detalles sobre lo sucedido, lo que mantiene abierta la duda sobre si las desapariciones recientes responden a acciones de grupos delictivos o si, como en este caso podría interpretarse, se trata de decisiones personales.

Mientras tanto, el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reiteró su compromiso de continuar acompañando a las familias que enfrentan la ausencia de un ser querido, subrayando que cada caso localizado, con o sin vida, representa un paso más en la lucha por la verdad y la justicia.