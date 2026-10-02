Confirman falsa alarma tras reporte de incendio en planta

Paramédicos y rescatistas acudieron al sitio como medida preventiva, concluyendo la revisión sin registrar ninguna emergencia real.

Una movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos se registró en una maquiladora ubicada en el Parque Industrial de Matamoros, luego de que se recibiera un reporte sobre un supuesto incendio en las instalaciones.

El personal de emergencia, encabezado por el director de Protección Civil, Gustavo Acuña Rangel, acudió al lugar para verificar la situación y determinar si existía algún riesgo para los trabajadores.

Tras realizar una inspección al interior de la empresa FFW, las autoridades confirmaron que no había ningún incendio ni una situación de emergencia.

De acuerdo con lo explicado por Protección Civil, la maquiladora cuenta con chimeneas utilizadas para liberar vapor generado durante sus procesos de operación.

La concentración de este vapor habría provocado una nube de gran tamaño al momento de ser expulsado, situación que presuntamente fue confundida con humo de un incendio y motivó el reporte a los servicios de emergencia.

Luego de recorrer las instalaciones y descartar cualquier riesgo, los elementos de Protección Civil y Bomberos concluyeron la atención y se retiraron del sitio.

Al lugar también acudieron paramédicos de la Cruz Verde como medida preventiva, sin que fuera necesario realizar algún traslado. Finalmente, las autoridades determinaron que se trató de una falsa alarma y que no se registró ningún incendio dentro de la maquiladora.