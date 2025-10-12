Confirman desaparición de vicepresidente de FECANACO de Reynosa

Confirman la desaparición de Marco Antonio Mariño Leal, vicepresidente de FECANACO Tamaulipas, visto por última vez el 9 de octubre en Reynosa

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la desaparición de Marco Antonio Mariño Leal, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio (FECANACO) en Tamaulipas, quien fue visto por última vez el pasado jueves 9 de octubre en la ciudad de Reynosa.

De acuerdo con el reporte oficial, Mariño Leal, originario de Reynosa pero con domicilio en Tampico, viajó a la frontera norte para supervisar operaciones de una empresa de seguridad privada de su propiedad, la cual presta servicios en diversos municipios de la entidad.

Según el informe de la autoridad, su familia perdió contacto con él alrededor de las 15:00 horas, luego de que realizara recorridos de trabajo en Reynosa. Hasta el momento, sus familiares se han reservado a emitir declaraciones públicas sobre el caso, mientras que la Fiscalía estatal emitió una ficha de búsqueda y mantiene abiertas las líneas de investigación para dar con su paradero.

Marco Antonio Mariño Leal fue designado en 2020 como vicepresidente de Seguridad de la FECANACO, debido a su formación en seguridad pública y políticas públicas. En su trayectoria empresarial, se ha destacado como propietario de compañías dedicadas a la vigilancia y protección de establecimientos comerciales, entre ellos una sucursal de la cadena Applebee’s, cuya seguridad supervisaba en su más reciente visita a Reynosa.

Cabe recordar que el empresario se integró al organismo durante la gestión de Julio Almanza Armas, expresidente de la FECANACO asesinado en julio de 2024 en Matamoros.

En las próximas horas, se prevé que las cámaras empresariales del estado emitan un pronunciamiento oficial para exigir la aparición con vida de Mariño Leal y el esclarecimiento de los hechos.