Confirman 65 proyectos por más de 5,000 mdd para Tamaulipas

Durante los primeros meses de 2026, el Estado habría captado alrededor de mil 500 millones de dólares de inversión extranjera directa

La zona sur de Tamaulipas mantiene una expectativa de crecimiento económico con la confirmación de 65 proyectos de inversión que, en conjunto, representan más de 5 mil millones de dólares y que tendrán como principal destino el municipio de Altamira.

La secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deandar, explicó que los proyectos forman parte del proceso de consolidación de nuevas inversiones industriales, energéticas, químicas y petroquímicas, entre ellas las relacionadas con el desarrollo energético impulsado por Pemex y Woodside.

Precisó que de los proyectos confirmados, 54 corresponden a Altamira, cinco a Ciudad Madero y seis a Tampico.

Cantú Deandar señaló que el monto global de las inversiones asciende a 5 mil 426 millones de dólares y que alrededor del 60 por ciento de los capitales tienen origen en Estados Unidos, mientras que el resto corresponde a inversiones provenientes de otros países.

Agregó que estos proyectos permitirán generar más de mil 700 empleos durante el próximo año y medio, lo que representará nuevas oportunidades laborales para habitantes de la región.

La secretaria de Economía destacó además que el crecimiento de las inversiones debe traducirse en beneficios para las empresas locales, por lo que el Gobierno de Tamaulipas ha canalizado más de 600 millones de pesos en financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas, así como cooperativas. A esto se suman, dijo, más de 10 mil 500 millones de pesos en inversiones comerciales en la entidad.

La secretaria de Economía destacó además que Tamaulipas se encuentra actualmente dentro de los diez estados del país con mayor captación de inversión extranjera directa (IED), de acuerdo con información que, dijo, fue difundida recientemente por la Secretaría de Economía federal.

Señaló que durante los primeros meses de 2026 el Estado habría captado alrededor de mil 500 millones de dólares de inversión extranjera directa.

A nivel estatal, habló del dinamismo económico, que también se refleja en el crecimiento de 5.2 por ciento registrado durante el segundo trimestre; mientras que el Gobierno de Tamaulipas ha canalizado más de 600 millones de pesos en financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas, así como cooperativas.

Por su parte, el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, destacó que el municipio concentra la mayor parte de los proyectos y consideró que la llegada de capital nacional y extranjero confirma la fortaleza industrial y energética de esta ciudad.

Atribuyó este escenario al trabajo coordinado entre el Gobierno de Tamaulipas, el Ayuntamiento y el sector empresarial, además de las condiciones de seguridad y paz social que, afirmó, son determinantes para que las compañías decidan instalarse en la región.

Sostuvo que el principal beneficio de esta expansión económica será la generación de empleos y bienestar para las familias, al tiempo que destacó la calidad de la mano de obra de Altamira, reconocida también en otros países.

Añadió que la actividad industrial y portuaria puede generar oportunidades adicionales para proveedores y pequeñas empresas locales.

También señaló que la conectividad del Puerto de Altamira y el proyecto para establecer una ruta marítima hacia Canadá representan ventajas para fortalecer el intercambio comercial y hacer más atractiva a la ciudad para nuevos inversionistas.

Ambos funcionarios coincidieron en que la llegada de estas inversiones representa una oportunidad para consolidar a Altamira como uno de los principales polos industriales y energéticos de Tamaulipas, con el reto de que el crecimiento económico se traduzca en empleo, desarrollo de proveedores locales y mejores condiciones de bienestar para la población.