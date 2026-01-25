Confirma Sheinbaum inauguración de Hospital ISSSTE en abril

También, durante su visita a Tamaulipas la presidenta entregará un nuevo paquete de casas como parte del programa federal 'Viviendas para el Bienestar'

A su paso por el municipio de Tampico, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la fecha para inaugurar el nuevo hospital del ISSSTE en el sector Colinas de San Gerardo, que será en el mes de abril, al igual que el Hospital Civil de Ciudad Madero.

Hospitales reforzarán atención médica en el sur de Tamaulipas

Sostuvo que este proyecto fortalecerá la atención médica en la zona sur de Tamaulipas, pues ambas obras representan un beneficio directo para los derechohabientes y la población en general.

Sheinbaum, quien ingresó al nosocomio en una camioneta, acompañada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, revisó el avance físico del hospital, el cual presenta casi un 90%, por lo que se estima que no existan interrupciones para concluirlo en el mes de abril.

Al concluir la revisión del interior del hospital, la presidenta de México continuó su trayecto hacia la frontera de Tamaulipas.

Programa Viviendas para el Bienestar avanza en Reynosa

Un total de 2,990 viviendas han sido construidas en Reynosa como parte del programa federal “Viviendas para el Bienestar”. Este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum entregará un nuevo paquete de casas en el fraccionamiento Florencia.

Entrega de viviendas por fraccionamiento

Durante el último trimestre de 2025 se entregaron 536 viviendas en Florencia y para 2026 se sumarán 456 más, para un total de 724.

En el fraccionamiento Nuevo México, ya se entregaron 224 viviendas y este año se agregarán 1,066 más, alcanzando un total de 1,178.

En Puerta Grande, se entregaron 448 viviendas y en 2026 se sumarán 864 adicionales, para un total de 1,088 viviendas.

Objetivo del programa federal

Este programa busca reducir el rezago habitacional y mejorar la calidad de vida de las familias reynosenses.

Con información de Víctor Hugo Guerra