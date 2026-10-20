Confirma Fiscalía de Tamaulipas denuncia de legisladora en FGR

Eduardo Govea Orozco aclaró que la agresión con arma blanca contra la legisladora se indaga a nivel federal con apoyo de Tamaulipas.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, confirmó que la diputada federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Casandra de los Santos, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El funcionario señaló que, debido al cargo que desempeña la legisladora, el caso corresponde a la autoridad federal. Sin embargo, aclaró que la Fiscalía estatal no cuenta con información detallada sobre las circunstancias de la denuncia, más allá de los datos difundidos durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con versiones preliminares, la agresión habría sido cometida con un arma blanca, posiblemente un cuchillo o una navaja, aunque Govea Orozco indicó que no se tienen mayores elementos al respecto.

El fiscal mencionó que existen antecedentes de agresiones denunciadas por la diputada, quien incluso habría solicitado protección a las instancias de seguridad. Añadió que, en caso de ser requerido, la Fiscalía de Tamaulipas colaborará con cualquier investigación relacionada con el caso.

Finalmente, informó que durante el presente año se han registrado alrededor de 30 feminicidios en el estado.