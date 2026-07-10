Confirma CANIRAC cierre de franquicias durante primer semestre

El organismo advirtió que la difusión de información falsa y clima de inseguridad afectan la permanencia y llegada de nuevas inversiones al sector restaurantero

El presidente de la CANIRAC Reynosa, Juan Carlos Gutiérrez Lugo, confirmó que durante el primer semestre de 2026 se registró el cierre de algunas franquicias y restaurantes importantes en la ciudad. Precisó que, hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el cierre de estos establecimientos.

"En franquicias se fue la marca Applebee's; nosotros cuando pasan ese tipo de situaciones con franquicias, no dependen de calidad local en Reynosa, pero sí se dio", comentó.

El dirigente restaurantero aclaró que algunos negocios también han sido afectados por información falsa difundida en páginas apócrifas y sin fuentes confiables. Explicó que recientemente circularon versiones sobre el supuesto cierre de una cadena de hamburguesas por presuntas irregularidades en el manejo de alimentos, situación que desmintió.

"Nosotros tuvimos comunicación con la dependencia de COEPRIS, que en próximas semanas viene una capacitación de manejo de alimentos y tendremos un acercamiento; el negocio no se cerró, el tema de las redes sociales es complicado y no sabemos cómo se maneja, pero afortunadamente la franquicia sigue trabajando de forma normal", señaló.

Gutiérrez Lugo indicó que la inseguridad y los delitos de alto impacto, reconocidos por las propias autoridades, han influido en la llegada de nuevas franquicias a Reynosa. Aun así, afirmó que la CANIRAC mantiene la disposición de apoyar a las empresas interesadas en invertir en la ciudad.

"Para nosotros son importantes las franquicias y que más franquicias nuevas de restaurantes sigan sumando a la ciudad; eso para nosotros es muy importante", expresó.