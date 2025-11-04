Confirma Américo Villarreal renuncia del secretario de Finanzas

El gobernador Américo Villarreal dio a conocer que Jesús Lavín Verástegui renunció por motivos personales a su puesto en la administración estatal

El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró en entrevista que la renuncia de Jesús Lavín Verástegui, quien se desempeñaba como secretario de Finanzas del gabinete estatal, obedeció a motivos personales y aseguró que están cerrando bien en materia administrativa y financiera en este tercer año de la administración estatal.

“El relevo de finanzas es una situación por motivos personales del Dr. Jesús Lavín Verastegui, que apreciamos mucho el desempeño y el trabajo que ha tenido a largo de estos años dentro de nuestra administración, primero como secretario de Administración y luego como secretario de Finanzas, sin embargo, hay condiciones en su persona que él tiene que cuidar y atender en este momento, por lo que hubo esa condición de relevo en el área de finanzas”, explicó.

Al ser cuestionado respecto a su tercer año de gobierno, dijo que están cerrando bien, con un cierre administrativo correcto y también en materia de finanzas, lo anterior al cerrar la administración y cumplir con todas las obligaciones que ello implica.

“Y con el gusto de ver que ya muchas de las acciones que se emprendieron durante los dos primeros años, que fueron proyectos, ahora ya están siendo circunstancias terminadas de proyectos y que estamos en una serie de nuevas estructuras, infraestructura y organización desde el punto de vista del tejido social y humano, que seguirán cada vez teniendo más impacto en nuestra ciudadanía conforme vamos a ir cosechando lo hemos estado sembrando”, dijo Villarreal Anaya.

Se refirió a la reunión de Gabinete en donde hizo el exhorto a las y los funcionarios a redoblar el esfuerzo y seguir trabajando.

“Ya estamos a la mitad de la administración y en estos tres años que nos restan tenemos que reforzar el paso, ser más asertivos y eficientes en el desempeño de nuestras funciones, que con la experiencia que aquilatamos en estos tres años, podemos hacer y rendir mucho más trabajo a los tamaulipecos y tamaulipecas”, dijo el gobernador de Tamaulipas.