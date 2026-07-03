Confía alcalde de Reynosa en labor de nuevo titular de Salud

El edil espera se atienda el presunto robo de medicamentos denunciado por trabajadores del sector, además de buscar soluciones al desabasto de insumos

El alcalde de Reynosa confirmó que el gobierno municipal ha recibido testimonios y denuncias de trabajadores de instituciones de salud, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes advierten sobre la presunta operación de redes de la delincuencia organizada dedicadas al robo de medicamentos dentro de los hospitales para posteriormente venderlos de manera ilegal.

El presidente municipal señaló que esta problemática estaría impactando directamente en el abasto de medicinas en las unidades médicas de la ciudad, ya que el desvío de insumos reduce la disponibilidad de tratamientos para los pacientes, quienes desde hace tiempo enfrentan la falta de medicamentos y materiales básicos.

Ante este escenario, expresó su confianza en el trabajo que realizará el nuevo secretario de Salud de Tamaulipas, doctor Guerrero, de quien destacó su preparación, experiencia y seriedad.

Indicó que existe una buena relación institucional y confió en que su llegada permita atender las necesidades que enfrenta el sistema de salud en la entidad.

Asimismo, informó que buscará sostener una reunión con el nuevo titular de la Secretaría de Salud para plantearle la situación que viven los hospitales de Reynosa y analizar acciones que permitan mejorar el suministro de medicamentos e insumos médicos.

Las declaraciones del alcalde se dan en un contexto en el que hospitales y clínicas de Reynosa continúan enfrentando problemas de desabasto, una situación que ha sido señalada tanto por personal del sector salud como por derechohabientes que diariamente buscan atención médica.

Al referirse a este tema, el presidente municipal, Carlos Víctor Peña Ortiz, declaró:

"Nosotros lo hemos comentado varias veces, hemos tenido ya denuncias por parte de los funcionarios del IMSS, en donde nos comentan que hay redes de la delincuencia organizada, que toma las medicinas dentro de los hospitales y la revenden por afuera, obviamente esto afecta mucho el suministro de medicinas que hay dentro de la ciudad y con el doctor Guerrero, que está llegando a la Secretaría de Salud, tenemos una excelente relación, es una persona muy preparada, muy confiable, muy seria, y estoy seguro que hará un buen trabajo y le deseamos el mejor de los éxitos".