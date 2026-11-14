Conferencias buscan fortalecer la toma de decisiones en jovenes

“Tamaulipas Educa: Realidad con Futuro” permite a los alumnos conocer las experiencias de los ponentes y reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones

El subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Hugo Fonseca Reyes, informó que el ciclo de conferencias que recorre distintos municipios del estado busca ayudar a jóvenes de secundaria y bachillerato a tomar decisiones informadas.

La iniciativa tiene como meta llegar a 50,000 estudiantes en los 43 municipios de la entidad, al momento, alrededor de 6,000 han participado en las actividades, que comenzaron en Tampico, continuaron en Reynosa y llegaron a Ciudad Victoria.

Fonseca Reyes explicó que las conferencias “Tamaulipas Educa: Realidad con Futuro” permite a los alumnos conocer las experiencias de los ponentes y reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones.

“El programa también busca acercarlos a herramientas tecnológicas con fines educativos, incluidos contenidos virtuales que les permitan participar en otras actividades formativas”, puntualizó.

El funcionario vinculó esta estrategia con la medida de restringir el uso de celulares en las escuelas, implementada el pasado 3 de noviembre, y señaló que el propósito es orientar el uso de la tecnología hacia el aprendizaje y ofrecer a las jóvenes experiencias que contribuyan a su desarrollo.

Sebastián Marroquín, hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, imparte una serie de conferencias para llevar un mensaje de paz a estudiantes de secundaria y bachillerato, compartiendo experiencias y evitando así que los jóvenes se relacionen con el crimen organizado y que eviten caer en las adicciones.