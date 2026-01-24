Conexiones eléctricas irregulares elevan riesgo de incendios

Romel Martínez, alertó el robo de energía eléctrica o tomas irregulares de servicios de lo cual representan un peligro constante

La presencia de conexiones eléctricas irregulares, (diablitos), en departamentos de distintos fraccionamientos de la zona sur de Tamaulipas, incrementa de manera considerable el riesgo de incendios, advirtió la Dirección de Protección Civil municipal, al señalar que este tipo de prácticas pueden derivar en afectaciones graves a las familias, con desenlaces lamentables como los ocurridos recientemente en el fraccionamiento Canarios.

El director de Protección Civil de Altamira, Romel Martínez, alertó que instalaciones clandestinas como los llamados "diablitos", el robo de energía eléctrica o tomas irregulares de servicios, representan un peligro constante debido al sobrecalentamiento de cables y extensiones, lo que puede provocar conatos de incendio.

"Este tipo de instalaciones irregulares aumentan totalmente el riesgo de incendio; pasarse energía eléctrica de una vivienda a otra no es la manera adecuada; el sobrecalentamiento de las conexiones genera situaciones que pueden terminar en tragedias".

Reconoció que se trata de una problemática recurrente, por lo que Protección Civil realiza revisiones en distintos fraccionamientos, además de dar seguimiento puntual a cada denuncia ciudadana.

En los casos donde se detecta responsabilidad de instancias federales, como la Comisión Federal de Electricidad, se integra la documentación jurídica correspondiente para su canalización.

"Invitamos a la ciudadanía a que cualquier anomalía que se presente en su colonia o fraccionamiento sea reportada de inmediato a la instancia correspondiente, para evitar una tragedia mayor".

En relación con el incendio registrado en el fraccionamiento Canarios, donde se vivieron momentos de gran impacto social, por el fallecimiento de dos menores de 5 y 3 años de edad, explicó que las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía, con la cual se mantiene coordinación para aportar la información requerida.

Como parte de las acciones preventivas, la dependencia municipal reforzará las capacitaciones en instituciones educativas, principalmente en sectores con edificios de dos y tres niveles, buscando involucrar también a padres de familia para identificar riesgos dentro del hogar.

Romel Martínez reiteró el llamado a desconectar los aparatos eléctricos al salir de casa, dejando únicamente el refrigerador conectado.