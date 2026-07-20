Conductores ignoran operativo antialcohol en Matamoros

Durante las acciones implementadas en diversas vialidades de la ciudad, elementos de tránsito realizaron revisiones aleatorias a automovilistas

Pese a los accidentes registrados hace apenas dos semanas, en los que conductores en estado de ebriedad estuvieron involucrados, autoridades municipales llevaron a cabo operativos antialcohol en distintos puntos de Matamoros, donde nuevamente se detectó a múltiples personas manejando bajo los efectos del alcohol.

Conductores no superaron la prueba de alcoholemia

Durante las acciones implementadas en diversas vialidades de la ciudad, elementos de tránsito realizaron revisiones aleatorias a automovilistas, logrando detectar a varios conductores que no pasaron la prueba de alcoholemia.

De acuerdo con la información recabada, a las personas que fueron sorprendidas manejando en estado de ebriedad únicamente se les retiró el vehículo, el cual fue trasladado al corralón correspondiente.

Hasta el momento, no se ha informado si los conductores fueron arrestados.

Reforzarán operativos en distintos sectores

Las autoridades señalaron que, a pesar de los recientes accidentes que han puesto en riesgo la vida de ciudadanos, aún hay quienes no toman conciencia sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que continuarán reforzando estos operativos en distintos sectores de la ciudad.

Finalmente, se reiteró el llamado a la población a evitar manejar en estado inconveniente y optar por alternativas seguras, con el fin de prevenir más incidentes viales y salvaguardar la integridad de todos.