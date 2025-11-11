Conductor dormido al volante obstruye vialidad en bulevar Hidalgo

En el video, una mujer hace un llamado a las autoridades para atender la problemática, mientras en al fondo se puede observar carga vehicular.

Los automovilistas vieron detenido su trayecto debido a un vehículo que obstaculizaba su paso en bulevar Hidalgo, en Reynosa, Tamaulipas.

Un video compartido en redes sociales por una de las afectadas, documentó al conductor de un vehículo gris con placas de circulación XRD-219-C del estado de Tamaulipas, el cual presuntamente se encontraba dormido.

Los hechos se registraron en el bulevar Hidalgo, frente al antiguo Jabil, pasando el puente del Periférico.

En el video, una mujer hace un llamado a las autoridades para atender la problemática, mientras en al fondo se puede observar carga vehicular.

Los usuarios que reaccionaron a la publicación señalaron que posiblemente el hombre haya tenido un problema de salud y no precisamente que se haya quedado dormido.

Hasta el momento, se desconoce la situación del hombre o si las autoridades lograron llegar para liberar la circulación.