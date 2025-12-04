Condiciones en el campo son óptimas y no se esperan heladas

Las autoridades confirman que en estas fechas decembrinas no habrá heladas dentro de los campos donde se producen en su mayoría diferentes tipos de cultivos

El productor agrícola Ángel Lara Martínez afirmó que las condiciones en el campo son óptimas en este momento y que, de acuerdo con las autoridades correspondientes, no se esperan heladas que pudieran afectarlos. Esta situación le brinda confianza en que se logrará una buena producción tanto de granos como de cítricos.

El también secretario de Organización de la Confederación Nacional Campesina (CNC), de Tamaulipas, resaltó la importancia de estas condiciones favorables para el desarrollo de los cultivos, lo que podría traducirse en una cosecha abundante y de calidad.