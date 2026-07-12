Condenan a tres por portar armas de uso exclusivo del Ejército

La FGR obtuvo sentencia condenatoria contra tres personas por portar armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria contra José Eduardo “N”, José “N” y Mario “N”, por el delito de portación de arma de fuego con la agravante de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), acreditó ante un juez la responsabilidad de los tres imputados, por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento les impuso una pena de ocho años de prisión, conforme a lo solicitado por la Fiscalía.

Detención en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo

De acuerdo con la investigación, los tres hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal cuando se encontraban armados sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura de la colonia Hacienda San Agustín, en Tamaulipas.

Durante la detención, las autoridades aseguraron los siguientes indicios:

Tres armas de fuego.

Tres cargadores.

72 cartuchos para arma de fuego.

Tanto los detenidos como el armamento y las municiones fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad para la integración de la carpeta de investigación.

La Fiscalía informó que reunió los indicios y datos de prueba suficientes para obtener del Tribunal de Enjuiciamiento la sentencia condenatoria por los delitos atribuidos, en los términos planteados por el Ministerio Público Federal.

La FGR reiteró su compromiso con la investigación y persecución de los delitos del orden federal e invitó a la ciudadanía a presentar denuncias de manera presencial o anónima las 24 horas del día, durante todo el año.