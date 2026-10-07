Condenan a seis por desaparición de estadounidenses en Matamoros

Como parte de las investigaciones, también fueron asegurados cuatro vehículos, una ambulancia, un predio y dos inmuebles

Seis personas fueron condenadas por su responsabilidad en la desaparición de cuatro ciudadanos estadounidenses ocurrida en marzo de 2023 en Matamoros, un caso que tuvo repercusión internacional y que dejó a dos de las víctimas sin vida.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que un Tribunal Unitario de Juicio Oral emitió fallo condenatorio contra Juan Francisco “N”, Antonio de Jesús “N”, Gustavo Marcelino “N”, Luis Valdez “N”, Ever Noel “N” y José Guadalupe “N”, por el delito de Desaparición Cometida por Particulares.

A cada uno se le impuso una pena de 25 años y 3 días de prisión, luego de que el Tribunal valorara las pruebas presentadas por la Fiscalía y acreditara su responsabilidad penal.

Las víctimas fueron interceptadas en marzo de 2023

Los hechos ocurrieron el 3 de marzo de 2023, cuando cuatro ciudadanos estadounidenses fueron privados de la libertad en Matamoros. Las víctimas eran Latavia McGee, Eric James Williams, Shaeed Woodard y Zindell Brown, quienes habían ingresado a la ciudad procedentes de Brownsville, Texas.

El ataque ocurrió en la zona centro de Matamoros, donde hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaban y posteriormente se llevaron a las cuatro personas.

Días después, mediante un operativo de búsqueda en el que participaron autoridades estatales y federales, las cuatro víctimas fueron localizadas en una casa ubicada en el ejido El Tecolote, en las inmediaciones de la carretera a Playa Bagdad.

Dos de los estadounidenses fueron encontrados sin vida, mientras que Latavia McGee y Eric James Williams fueron localizados con vida. Uno de los sobrevivientes presentaba lesiones y posteriormente ambos fueron trasladados al Puente Internacional Ignacio Zaragoza para ser entregados a las autoridades de Estados Unidos.

La investigación derivó en seis detenciones

La investigación derivó en la detención de seis personas. Inicialmente, la Fiscalía les imputó delitos relacionados con el secuestro de las víctimas y el homicidio de dos de los ciudadanos estadounidenses.

En marzo de 2023, la autoridad estatal informó que cinco de los implicados fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión y que José Guadalupe “N” ya se encontraba a disposición de las autoridades por su presunta participación en los hechos.

Como parte de las investigaciones también fueron asegurados cuatro vehículos, una ambulancia, un predio y dos inmuebles.

Uno de los condenados recibió una pena adicional por homicidio

Además de la condena por desaparición, Ever Noel “N” recibió una pena adicional de 12 años de prisión por el delito de Homicidio Simple Intencional, por lo que deberá cumplir una sentencia total de 37 años y 3 días de prisión.

Por estos mismos hechos, otra persona fue sentenciada por abuso de autoridad a dos años de prisión y un año de inhabilitación para desempeñar un cargo público.

El Tribunal también ordenó la reparación del daño conforme a derecho. En el caso de Ever Noel “N”, se estableció el pago de 113 mil 595 pesos con 3 centavos, además de 25 mil 242 pesos por concepto de gastos funerarios.

Con esta sentencia, el caso ocurrido en Matamoros en marzo de 2023 llega a una nueva resolución judicial, con seis personas condenadas por la desaparición de las cuatro víctimas y una de ellas con una pena adicional por homicidio.