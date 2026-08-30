Condenan a 50 años de prisión a hombre por abuso sexual

José Javier “N” fue sentenciado a 50 años y seis días de prisión por delitos sexuales cometidos contra un menor en Matamoros.

Un tribunal de enjuiciamiento de Matamoros, Tamaulipas, sentenció a José Javier “N” a 50 años y seis días de prisión tras determinar su responsabilidad en delitos sexuales cometidos contra un menor de edad.

La condena corresponde a dos hechos registrados en julio de 2023 y marzo de 2024, cuando la víctima aún era menor.

Por el primero de los casos, el tribunal impuso una pena de 20 años y tres días de cárcel. Por el segundo, estableció una condena de 30 años y tres días.

De esta manera, las penas suman más de medio siglo de prisión para el sentenciado.

También pierde la patria potestad

Además de la pena de prisión, la resolución contempla el pago correspondiente a la reparación integral del daño y determina la pérdida de la patria potestad respecto de la víctima.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó las pruebas que permitieron acreditar ante el tribunal la responsabilidad de José Javier “N” por los hechos señalados.

La sentencia aún puede ser impugnada por el condenado mediante los recursos legales que correspondan.