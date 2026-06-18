Condenan a 5 años a hombre que iba armado a Nuevo Laredo

Un estadounidense intentó cruzar en autobús, pero al revisar su equipaje en la máquina de rayos X, se observaron imágenes inconsistentes

Elementos de la Guardia Nacional pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas a una persona de origen estadounidense, que fue detenida cuando intentaba ingresar al territorio nacional en un autobús de pasajeros por el puente internacional número II Juárez-Lincoln, en la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Al intentar cruzar, a Jorge 'N' le correspondió luz roja, por lo que, al realizar la revisión correspondiente a su equipaje, en la máquina de rayos X, se observaron imágenes inconsistentes y difusas de lo que podrían ser elementos balísticos.

Al momento de la detención, las autoridades aseguraron a Jorge 'N' un arma de fuego, un cargador y 42 cartuchos útiles al calibre; por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Tamaulipas.

Realizadas las diligencias correspondientes, el Ministerio Público Federal ejerció acción penal contra Jorge "N" y mediante procedimiento abreviado, obtuvo del juez de Control, la sentencia de cinco años, siete meses de prisión, así como el pago de multa equivalente a 23 mil 462 pesos.