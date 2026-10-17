Condenan a 20 años a Gabriel 'N', por abuso sexual

Este 16 de octubre se cumplieron tres meses del fallecimiento de la adolescente, un hecho que es materia de una investigación ministerial independiente

A 20 años de prisión fue sentenciado Gabriel “Z” por el delito de abuso sexual agravado en contra de su hija, Dafne Zapata Quintos, luego del fallo emitido este viernes por el juez Eliseo Sánchez Wong, en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante, Tamaulipas.

Pese a la resolución judicial, Gabriel “Z” y su abogado defensor, Alejandro Castellanos, insistieron en su inocencia y anunciaron que promoverán un recurso de apelación ante un tribunal superior, con el propósito de impugnar la sentencia y buscar que sea revisada por una instancia judicial de mayor jerarquía.

Tras la audiencia, el sentenciado manifestó que su interés es limpiar su imagen y reiteró que, según su postura, nunca atentó contra su hija. El proceso penal se inició en 2019 y concluyó en esta etapa con la imposición de la pena de 20 años de prisión.

El caso adquiere una dimensión adicional por la muerte de Dafne, ocurrida el 16 de julio de 2026, al interior de la Academia Militarizada “Doenitz”, en Ciudad Madero.

Este 16 de octubre se cumplieron tres meses del fallecimiento de la adolescente, un hecho que es materia de una investigación ministerial independiente.

Alejandra Quintos, madre de Dafne, no acudió a la audiencia en la que se dictó la sentencia. En tanto, la defensa anunció que recurrirá al mecanismo legal de apelación, mientras el proceso relacionado con la muerte de la menor continúa por separado.