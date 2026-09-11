Condena alcalde de Reynosa a quienes manejan ebrios

El edil subrayó que quienes deciden conducir en malas condiciones deben hacerse responsables de sus propios actos de iirresponsabilidad

Ante la alta incidencia de accidentes automovilísticos que se registra en Reynosa, particularmente durante los fines de semana, el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz lanzó un llamado enérgico a los conductores para que asuman las consecuencias de manejar de manera irresponsable, en estado de ebriedad o sin respetar las disposiciones de tránsito.

El presidente municipal señaló que es frecuente que automovilistas circulen a exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol, provocando choques, atropellamientos, daños a terceros y afectaciones a la infraestructura municipal, además de accidentes en canales y otros puntos de la ciudad.

Ante este panorama, consideró necesario mantener el orden y aplicar las sanciones correspondientes para prevenir accidentes y proteger a la población. Subrayó que quienes deciden conducir en malas condiciones deben hacerse responsables de sus propios actos y entender que una multa u otra consecuencia es resultado directo de haber incumplido las normas.

El alcalde insistió en que las autoridades tienen la responsabilidad de hacer cumplir el reglamento, pero también los ciudadanos deben asumir la parte que les corresponde, especialmente durante los fines de semana, cuando suele incrementarse la movilidad y con ella los accidentes relacionados con conductas de riesgo.

Carlos Víctor Peña Ortiz cuestionó a quienes se molestan por recibir una multa después de haber cometido alguna infracción y sostuvo que las sanciones buscan poner orden ante conductas que pueden terminar en tragedias, daños materiales y afectaciones a terceras personas.

“La verdad es que lo vemos seguido, hay gente que se queja porque los multan, pero manejan de ‘la chingada’, se estampan en cada poste, andan tomados, chocan en todos lados, se caen a canales, no traen licencia, le pegan a terceros, atropellan gente, dañan la infraestructura municipal”, expresó el alcalde.

Peña Ortiz agregó que este tipo de situaciones se presentan en distintos sectores de la ciudad, por lo que consideró indispensable reforzar el orden y generar conciencia entre los automovilistas. Enfatizó que conducir bajo los efectos del alcohol y posteriormente provocar un accidente implica asumir las consecuencias de una decisión personal.

“Obviamente, se requiere poner orden para poder evitar ese tipo de accidentes, es por eso que se requiere este tipo de orden y que también la gente sea consciente, son culpables de sus acciones”, señaló.

El presidente municipal pidió a los conductores evitar el consumo de alcohol cuando tengan previsto manejar y respetar las disposiciones de tránsito, al advertir que una conducta irresponsable puede poner en riesgo no solamente al propio conductor, sino también a pasajeros, peatones y otros automovilistas.

“Y si andan tomados y chocan y pasa esto, es una consecuencia de tus acciones, que cada quien se haga responsable y también si andan tomados y te multan, no vengas a llorar”, concluyó.

Ante el incremento de accidentes durante los fines de semana, el llamado de la autoridad municipal busca que los automovilistas entiendan que conducir es una responsabilidad y que las sanciones no representan un castigo aislado, sino una consecuencia de incumplir las reglas y poner en riesgo la seguridad de los demás.