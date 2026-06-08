Concursos del Festival del Pescador destacan en las Higuerillas

Por: Cristhian Estrada Ramos 07 Junio 2026, 15:08 Compartir

En el ámbito deportivo, se realizaron partidos de voleibol y futbol, además de una carrera de lanchas que reunió a varios competidores en la zona.

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Durante el Festival del Pescador en el poblado Las Higuerillas, los concursos fueron parte central de las actividades realizadas este fin de semana. Entre las competencias se llevaron a cabo pruebas de despicado y fileteo de pescado, donde los participantes pusieron a prueba su habilidad. También hubo concursos de clavados y exhibición de lanchas decoradas. En el ámbito deportivo, se realizaron partidos de voleibol y futbol, además de una carrera de lanchas que reunió a varios competidores en la zona. El evento incluyó también concursos de dibujo y fotografía, con participación de jóvenes y asistentes. Las actividades se desarrollaron durante el día como parte del festival en el Puerto de Matamoros.