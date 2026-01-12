Concluyen reparación del acueducto en Ciudad Victoria

Autoridades terminaron la reparación del acueducto en Victoria y este domingo realizarán pruebas para restablecer el suministro de agua

El secretario de Recursos Hidráulicos del Gobierno de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, confirmó la mañana de este domingo que durante la madrugada concluyeron los trabajos de reparación en el acueducto que abastece a la capital del estado.

Desde el punto donde se registró el incidente, ocurrido la tarde del sábado cuando una máquina retroexcavadora fracturó la línea principal, el funcionario informó que este mismo domingo se llevarán a cabo las pruebas necesarias para verificar que la infraestructura cumpla con las especificaciones técnicas.

Realizarán pruebas este domingo

Quiroga Álvarez explicó que, en caso de que los resultados sean satisfactorios, los trabajos se darán por concluidos para avanzar a la siguiente etapa del proceso, que permitirá restablecer gradualmente el suministro de agua potable a Ciudad Victoria.

Las pruebas serán clave para garantizar que la reparación soporte la presión y operación normal del sistema.

Trabajo coordinado entre autoridades

El titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos destacó que las labores se realizaron de manera coordinada entre el organismo operador del agua en Victoria, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la empresa constructora responsable.

Gracias a esta colaboración, se logró reparar la parte dañada del acueducto en el menor tiempo posible, con el objetivo de reducir las afectaciones a la población de la capital tamaulipeca.