Concluye primera fase de vacunación contra sarampión en Tampico

Por: Nora Castro 19 Febrero 2026, 12:06

La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya dejó en claro que en próximos días se anunciará esta misma actividad preventiva, pero en la zona norte de la ciudad

La primera fase de la campaña de vacunación contra el sarampión, emprendida en el municipio de Tampico, ya concluyó La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya dejó en claro que en próximos días se anunciará esta misma actividad preventiva, pero en la zona norte de la ciudad Se pretende abarcar aquellos sectores que se ubican en zonas más alejadas, a fin de facilitar a las familias para que lleven a sus hijos a recibir el biológico Resaltó la alcaldesa que en la reciente campaña se observó una gran participación de parte de la comunidad.