Concluye el desfile internacional entre Matamoros y Brownsville

Familias completas presenciaron el paso de contingentes integrados por charros y charras con trajes tradicionales, además de agrupaciones de mariachis

Las autoridades y habitantes de Matamoros llevaron a cabo el Desfile Internacional, un evento caracterizado por su colorido, expresiones culturales y ambiente festivo que reunió a comunidades de ambos lados de la frontera.

¿Quién encabezó el arranque del Desfile Internacional en Matamoros?

El arranque del recorrido fue encabezado por el alcalde Alberto Granados, quien dio inicio formal a la celebración binacional, destacando el valor del encuentro como un espacio de convivencia, identidad y cooperación entre México y EUA.

Invitadas especiales participan en el recorrido

Durante el desfile se contó con la presencia de la huésped distinguida Ninel Conde, así como de la invitada de honor Dayan Crissel, quienes participaron en el recorrido y saludaron al público asistente.

Charros, charras y mariachis marcan el ambiente festivo

El desfile binacional con Brownsville concluyó con una amplia participación ciudadana. Familias completas presenciaron el paso de contingentes integrados por charros y charras con trajes tradicionales, además de agrupaciones de mariachis que interpretaron música mexicana a lo largo del trayecto.

Celebración fortalece identidad entre ciudades fronterizas

La jornada destacó por su organización, su ambiente de celebración comunitaria y su relevancia como símbolo de identidad compartida.

El evento reafirmó los lazos culturales, sociales y de convivencia entre Matamoros y Brownsville, consolidándose como una de las celebraciones más representativas de la región fronteriza.