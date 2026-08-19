Concluye DIF Victoria actividades de Verano CEDIF

Con la conclusión de Verano CEDIF, el Municipio reconoció el trabajo del personal de los Centros para el Desarrollo Integral de la Familia

Con una jornada llena de actividades recreativas y de aprendizaje, el Sistema DIF Victoria, que preside Lucía de Gattás, llevó a cabo el cierre de Verano CEDIF, espacio que durante varios días permitió a niñas y niños disfrutar de talleres, dinámicas y experiencias pensadas para aprender mientras se divertían.

Con una jornada llena de actividades recreativas y de aprendizaje, el Sistema DIF Victoria, que preside Lucy de Gattás, llevó a cabo el cierre de Verano CEDIF, espacio que durante varios días permitió a niñas y niños disfrutar de talleres, dinámicas y experiencias pensadas para aprender mientras se divertían.

Como parte de las actividades de clausura, integrantes de NixLab acercaron a los participantes al mundo de la tecnología y la robótica, llevando diferentes robots con los que pudieron interactuar y conocer de cerca su funcionamiento.

También se contó con la participación de una cadena de farmacias, así como de personal de Tránsito Victoria, quienes ofrecieron una plática y acercaron una de sus unidades para que las niñas y niños conocieran más sobre su trabajo y la importancia de la seguridad vial.

A esta jornada se sumaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Victoria, quienes realizaron una actividad interactiva para compartir recomendaciones y mostrar parte de las labores que desempeñan diariamente al servicio de la comunidad.

Lucy de Gattás agradeció la participación de las instituciones, empresas y grupos que se sumaron a las distintas actividades de Verano CEDIF, haciendo posible ofrecer a las niñas y niños experiencias diferentes durante este periodo vacacional.

Con la conclusión de Verano CEDIF, el DIF Victoria reconoce también el trabajo del personal de los Centros para el Desarrollo Integral de la Familia y de quienes colaboraron en la realización de cada una de las actividades del programa.