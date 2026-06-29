Concluirá Fiesta Bicentenario con saldo blanco, afirma Cruz Roja

De esta manera, el evento se perfila para concluir de manera tranquila, en un ambiente familiar y seguro para todos los asistentes

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La Fiesta Bicentenario en Matamoros está por llegar a su fin y, de acuerdo con autoridades de auxilio, el evento cerrará con saldo blanco, sin incidentes de gravedad que lamentar.

El coordinador de socorros de la Cruz Roja, Francisco Ponce Lara, informó que durante el desarrollo de la feria no se han registrado personas heridas, destacando el buen comportamiento de los asistentes y la efectiva coordinación entre los cuerpos de emergencia.

Señaló que, aunque sí se han brindado algunos servicios, estos han sido por situaciones menores, principalmente relacionadas con enfermedades comunes y leves malestares como mareos, sin que ninguno represente un riesgo mayor.

Cruz Roja se mantiene constante durante el transcurso del evento

Ponce Lara subrayó que la presencia de elementos de la Cruz Roja se ha mantenido constante en el recinto ferial, atentos a cualquier situación que pudiera presentarse, lo que ha permitido una respuesta oportuna en cada caso.

De esta manera, la Fiesta Bicentenario en Matamoros se perfila para concluir de manera tranquila, en un ambiente familiar y seguro para todos los asistentes.