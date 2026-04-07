VIE 14 FEB
30°

Tamaulipas

Conciertos en Tamaulipas atraen a miles durante Semana Santa

Por: Ángeles Núñez

05 Abril 2026, 14:57

Compartir
WhatsApp

Miles de visitantes disfrutaron de conciertos gratuitos y actividades familiares en Ciudad Madero, Altamira, Matamoros, Soto La Marina y San Fernando

Conciertos en Tamaulipas atraen a miles durante Semana Santa

En un ambiente 100% familiar, las playas de Tamaulipas se llenaron de música y actividades durante la Semana Santa, con conciertos gratuitos que reunieron a visitantes locales, nacionales y extranjeros, informaron autoridades estatales.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, señaló que la temporada fue todo un éxito en los municipios de Ciudad Madero, Altamira, Matamoros, Soto La Marina y San Fernando.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa una sólida labor de gestión y promoción para fortalecer el turismo de Tamaulipas y los municipios se suman a este esfuerzo trabajando en estrecha coordinación con el gobierno estatal”, expresó.

WhatsApp Image 2026-04-05 at 14.50.58 (3).jpeg

Entre las actividades destacaron los conciertos gratuitos en playas como Miramar (Ciudad Madero), La Pesca (Soto La Marina), La Carbonera (San Fernando), Playa Bagdad (Matamoros) y Playa Tesoro (Altamira), donde miles de visitantes cantaron y bailaron.

Además, pudieron disfrutar de torneos de voleibol y fútbol playero, carreras de lodo, shows de payasos y Muñequitas, entre otras actividades recreativas.

WhatsApp Image 2026-04-05 at 14.50.58.jpeg

Hernández Rodríguez explicó que estas acciones, promovidas por los Consejos Consultivos Municipales, buscan fortalecer el turismo estatal y nacional, asegurando que Tamaulipas siga siendo un destino atractivo para todos.

“Con estas estrategias, Tamaulipas seguro te enamora”, concluyó.

WhatsApp Image 2026-04-05 at 14.50.58 (4).jpeg

Comentarios