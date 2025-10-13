Concierto de Amanda Miguel en Matamoros cambia de locación

La administración informó que, por recomendación de Protección Civil, este recital tendrá lugar en el kiosko de la plaza principal de la ciudad

El gobierno de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, anunció que el concierto de Amanda Miguel, el cual se celebrará este 12 de octubre, tendrá un cambio de sede.

La administración informó que, por recomendación de Protección Civil, este recital tendrá lugar en el kiosko de la plaza principal de la ciudad, pues en este lugar estratégico será más simple garantizar condiciones óptimas para el mismo.

Esto debido a que la citada corporación realizó observaciones estructurales en el escenario principal, por lo que se optó por reubicar el espectáculo.

Este es el único cambio, pues el horario se mantendrá en las 20:00 horas y seguirá siendo totalmente gratuito para toda la gente del municipio.

La administración municipal reafirma su compromiso con la organización responsable, la transparencia y el impulso a las actividades culturales que forman parte del Festival Internacional de Otoño 2025.