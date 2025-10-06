Conato de incendio provoca desalojo en hospital infantil

Al menos cinco pacientes pediátricos fueron desalojados después de presentar una falla eléctrica en un aparato de aire acondicionado del área de urgencias

Al menos 40 personas fueron desalojadas del Hospital Infantil de Ciudad Victoria cuando se presentó un conato de incendio durante la noche de este sábado.

Aparentemente, la falla de un aparato de aire acondicionado provocó varias nubes de humo, el cual se propagó por el área de urgencias.

De acuerdo con personal de Protección Civil, al menos 35 trabajadores del nosocomio, incluidos médicos, enfermeras y empleados de administración, fueron desalojados del lugar junto con cinco pacientes pediátricos.

En tanto, la Vocería de Seguridad del Estado informó que una falla eléctrica provocó dicha alarma, debido a que una de las bandas del equipo se quemó.

Derivado de un desperfecto eléctrico originado en uno de los equipos de aire acondicionado en el área de Urgencias del Hospital Infantil de Ciudad Victoria, autoridades de auxilio acudieron al lugar.



Se originó debido a la quema de las bandas del equipo, lo que…

Por este hecho, ninguna persona resultó herida debido a que en ningún momento, la falla produjo llamas.