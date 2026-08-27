Conalep Tamaulipas destaca en Mundial de Robótica 2026

Estudiantes del Conalep Río Bravo 200 obtuvieron el segundo lugar en el Mundial de Robótica RoboRAVE 2026, en Osaka, Japón

El talento de estudiantes del Conalep Tamaulipas fue reconocido por la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), luego de que un equipo del plantel Conalep Río Bravo 200 alcanzara el segundo lugar en el Campeonato Mundial de Robótica RoboRAVE 2026, realizado en Osaka, Japón.

Miguel Ángel Valdez, secretario de Educación en Tamaulipas, recibió a las y los jóvenes y, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, destacó el resultado obtenido en esta competencia internacional.

El equipo logró el subcampeonato mundial con el robot DMAXS-MX, dentro de la categoría SoccerBot RC de RoboRAVE.

Estudiantes recibirán becas universitarias

Como parte del reconocimiento a su desempeño, la SET entregó a los estudiantes una tablet de última generación y les otorgó becas para continuar sus estudios profesionales en la Universidad Politécnica de Victoria (UPV) y la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN).

Los jóvenes reconocidos son Denilson Espinoza, Martha Infante, Ángel David Montero y Ximena Lumbreras, quienes participaron bajo la asesoría del maestro Santos Vargas.

El secretario de Educación resaltó que el logro representa un motivo de orgullo y confirmó que los estudiantes contarán con apoyo mediante becas al ingresar a la universidad.

Fernando Arizpe Pedraza, director general del CONALEP Tamaulipas, destacó que la institución fue la única representación mexicana y el único equipo latinoamericano que participó en el desafío SoccerBot del campeonato mundial.

El conjunto obtuvo su clasificación a la competencia internacional después de conquistar el primer lugar nacional en RoboRAVE Nacional 2026, realizado en Zapopan, Jalisco.